Adnan Oktar'a verilen ceza İsrail gazetesinde de haber oldu
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Adnan Oktar'a verilen ceza İsrail gazetesinde de haber oldu

12.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:31

Adnan Oktar'a verilen cezaya bugünkü sayısında geniş yer ayıran Haaretz gazetesi, "İsrailli politikacıları ve hahamları tarikat lideri Oktar'a çeken nedir?" sorusunu yöneltti.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında karar, dün açıklandı. Aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

DİKKAT ÇEKEN SORU

Oktar ve örgüt yöneticilerine verilen cezalar sonrasında, İsrail basınından Haaretz gazetesi, "Cinsel ilişki partileri, şantaj, Yahudi düşmanlığı: Lideri İsrailli figürler tarafından kucaklanan tarikatın iç yüzü" başlıklı haberini yeniden gündeme getirdi. Adnan Oktar'ın etrafının kediciklerle çevrili olduğu belirtilen haberde, "İsrailli politikacıları ve hahamları tarikat lideri Oktar'a çeken nedir?" sorusu yöneltildi.

Adnan Oktar'a verilen ceza İsrail gazetesinde de haber oldu

DİNLER ARASI DİYALOĞA YÖNELİK FAALİYETLERE ODANLANDI

Haberde 64 yaşındaki Oktar'ın çevresine 300 kişi topladığı, söz konusu kişilerin "beyinlerinin yıkandığı" belirtildi. Televizyon yayınlarına başlayan suç örgütü liderinin, İsrail'deki siyasetçiler ve hahamlarla temas kurmasını sağlayan dinler arası diyaloğa yönelik faaliyetlere odaklandığı kaydedildi. Kedicikler olarak bilinen bir genç gruptan oluşan kişilerin de aşırı derecede makyajlı olduğu ve dikkat çekici kıyafet giydikleri ifade edildi.

Adnan Oktar'a verilen ceza İsrail gazetesinde de haber oldu

İYİ GÖRÜNÜMLÜ KEDİCİKLER

İyi görünümlü kediciklerin televizyon programlarında sürekli olarak yer alıp dans ettiği, diğerlerinin ise Oktar'ın "araştırmalarına ve internet sitesine katkıda bulunduğu" belirtildi.

Adnan Oktar'a verilen ceza İsrail gazetesinde de haber oldu

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