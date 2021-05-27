Adnan Ertem kimdir? Adnan Ertem kaç yaşında ve nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adnan Ertem kimdir? Adnan Ertem kaç yaşında ve nereli?

Adnan Ertem kimdir? Adnan Ertem kaç yaşında ve nereli?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı. Peki, Adnan Ertem kimdir? Adnan Ertem kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı. Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı görevinde bulanan ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olan Adnan Ertem kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem nereli?

ADNAN ERTEM KİMDİR?

Adnan Ertem (d. 1965, Mercan), 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1997 yılında doktorasını tamamladı. Akademik çalışmalarını tamamen vakıflar üzerine yürüttü. 1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı.

1991 yılında müfettişliğe, 2002 yılında ise başmüfettişliğe atandı. 2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü. Kasım 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Ertem, 14 Ekim 2010 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne atandı. Aralık 2019 tarihi itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı. İngilizce bilen Ertem, evli ve iki çocuk babası.

Halen Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Cahit Özkan Sedat Peker İbrahim Aydemir
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adnan Ertem kimdir? Adnan Ertem kaç yaşında ve nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 08:44:10. #1.14#

title