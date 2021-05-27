Adnan Ertem kimdir? Adnan Ertem kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı. Peki, Adnan Ertem kimdir? Adnan Ertem kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığına Adnan Ertem atandı. Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı görevinde bulanan ve Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi olan Adnan Ertem kimdir? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem nereli?

ADNAN ERTEM KİMDİR?

Adnan Ertem (d. 1965, Mercan), 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1997 yılında doktorasını tamamladı. Akademik çalışmalarını tamamen vakıflar üzerine yürüttü. 1988 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünde müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı.

1991 yılında müfettişliğe, 2002 yılında ise başmüfettişliğe atandı. 2002-2007 yılları arasında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttü. Kasım 2007 tarihinde Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevine atandı. Ertem, 14 Ekim 2010 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğüne atandı. Aralık 2019 tarihi itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı. İngilizce bilen Ertem, evli ve iki çocuk babası.

Halen Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.