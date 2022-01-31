Adliyeye bıçakla girmek isterken yakalandı

KAYSERİ'de, adliye binasına belinde taşıdığı bıçakla girmeye çalışan Y.D. (22), polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Kayseri Adliyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.D., duruşması için adliyeye geldi. Güvenlik kontrol noktasında görevli polis tarafından x-Ray taramasına yönlendirilen Y.D.'nin belinde, bıçak olduğu tespit edildi. 'Kurban bıçağı' olarak tabir edilen, kesici kısmı 14 santimetre, sap uzunluğu ise 12 santimetre olarak ölçülen alete el koyuldu. Y.D., polis tarafından gözaltına alındı.