Adliyeler kaçta açılıyor? Adliye çalışma saatleri - Adliyeler kaça kadar açık?

Adliyeler kaçta açılıyor? gündemin merak edilen konuları arasında. Türkiye Cumhuriyet Adalet Bakanlığı'na bağlı olan adliyelerin çalışma saatleri 2021 yılında alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında değişti mi oldukça merak ediliyor. Her türlü hukuksal ve adalet işlerinin yapıldığı, içerisinde mahkemelerin, savcılıkların ve icra dairelerinin bulunduğu bu devlet kurumunun hangi günler, saat kaça kadar açık olduğu bilgisi önem teşkil ediyor. Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'na bağlı devlet kurumu olan adliye sarayları hakkında en çok merak edilen konuların başında 2021 çalışma saatleri geliyor. İlgili hukuk işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, öğle arası vaktine denk gelmeden adliye sarayı mesai saatleri içerisinde bu işlemlerini eksiksiz olarak gerçekleştirmek istiyor. Adliyeler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

ADLİYELER KAÇTA AÇILIYOR?

Adliyeler, sabah 08.30'da açılıyor ve mesaiye başlıyor.

Bazı işlemler devlet kurumlarına gitmeye gerek kalmadan E Devlet üzerinden halledilebiliyor. Yoğunluğa girmeden, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak e Devlet üzerinden de işlemlerinizin bir kısmını gerçekleştirebilirsiniz. Eğer, yapacağınız işlem e-Devlet üzerinden gerçekleşmiyorsa erkenden kuruma gitmenizi tavsiye ederiz.

ADLİYE ÖĞLE ARASI TATİLİ SAAT KAÇTA?

Kurum bünyesinde çalışanları ilgilendiren öğle arası tatili 12.00 ile 13.00 arasında yapılıyor. Bu zaman aralığında adliye vezneleri işlem kabul etmiyor.

ADLİYELER KAÇA KADAR AÇIK?

Öğle tatili arasından sonra başlayan mesai, kapanış saati olan 17.00'ye kadar sürüyor.

ADLİYE SARAYLARI HAFTA SONU AÇIK MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Devlet kurumları olduğundan dolayı, hafta sonu Cumartesi ve Pazar kapalıdır, hizmet vermemektedir.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

ADALET BAKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Kızılay-Ankara'da bulunmaktadır. Bilgi almak ve diğer sorunlarınızla ilgili olarak için 0312 417 77 70 numaralı telefonu, 0312 419 33 70 numaralı faksı kullanabilir veya info@adalet.gov.tr adresinden de iletişime geçebilirsiniz.