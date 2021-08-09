Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli Tatil ne zaman bitecek? Adli tatil hangi tarihler arasında?

Adliye ve mahkemelerde işi olan vatandaşlar son dönemde en çok adli tatilin sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki, Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli Tatil ne zaman bitecek? Adli tatil hangi tarihler arasında?

20 Temmuz'da başlayan adli tatil süresince tutuklusu olan ve acil nitelikli davalara nöbetçi mahkemeler bakmakta. Durum bu olunca mahkeme ve adliyelerde işi olan birçok vatandan adli tatilin ne zaman sona ereceği ile ilgili internette "Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli Tatil ne zaman bitecek? Adli tatil hangi tarihler arasında?" sorularının cevaplarını aratmakta. İşte detaylar...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılmakta. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde yer alan: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri ne göre adli tatil 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek.

Bu tarihe kadar nöbetçi mahkemeler görev alacak ve sadece tutuklusu olan ya da acil nitelikli davalar için görev alacaktır.Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

ADLİ TATİLDE GÖRÜLECEK DAVALAR NELER?

Adli tatilde görülen bazı davalar ise şu şekilde;

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.