Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan amirallere elektronik kelepçe takılıyor

Emekli 104 amiralin imzaladığı bildiriye ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli amirallere il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlandı. İlk kelepçelenen emekli Koramiral Atilla Kezek olurken, Antalya'da bulunan emekli Amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi. Yaşanan gelişmeyi değerlendiren amirallerin avukatı, "Hepsi bu kararın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşıyor" dedi.