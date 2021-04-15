Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan amirallere elektronik kelepçe takılıyor
Emekli 104 amiralin imzaladığı bildiriye ilişkin soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emekli amirallere il dışına çıkmamaları için elektronik kelepçe takılmaya başlandı. İlk kelepçelenen emekli Koramiral Atilla Kezek olurken, Antalya'da bulunan emekli Amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi. Yaşanan gelişmeyi değerlendiren amirallerin avukatı, "Hepsi bu kararın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşıyor" dedi.
Montrö Sözleşmesi ve sarıklı amiral fotoğrafları üzerine açıklama yapan 104 emekli amiralden 14'ü hakkında 'Suç işlemek için anlaşma'dan soruşturma başlatılmıştı. 10'u 6 gün Emniyet'te tutulduktan sonra ifadeleri alınan 14 emekli amiral adli kontrolle bırakılmıştı.
İKİ AMİRALE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı eski Kurmay Başkanı emekli Koramiral Atilla Kezek'e dün Ankara'da elektronik kelepçe takıldı. Antalya'da bulunan emekli amiral Turgay Erdağ'a da kelepçe takılacağı telefonla bildirildi.
"KELEPÇE TAKILMASI AĞIRLARINA GİDİYOR"
Amirallerin avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol, Sözcü'ye şunları söyledi: Bu insanlar Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları döneminde koşa koşa adliyeye gitti. Yıllarını devlet hizmetine vermiş, belli yaşın üzerindeki emekli amirallerin elektronik kelepçe takılması ağırlarına gidiyor. Hepsi bu kararın şaşkınlığı ve üzüntüsünü yaşıyor.