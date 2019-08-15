Adıyamanlılar Vakfı depremzedeleri bayramda yalnız bırakmadı

15.08.2019 15:48

Adıyamanlılar Vakfı, konteyner kentte yaşamlarını sürdürmeye çalışan deprem mağduru Samsatlıların bayram sevincine ortak oldu.

Yıllardır yüksek öğrenim gören Adıyamanlı gençlere burs desteğinde bulunan Adıyamanlılar Vakfı, diğer yandan sosyal ve kültürel programlarla da bölge halkının yanında olmaya devam ediyor.

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Duran ve Ankara Şubesi yönetim kurulu üyeleri, 2017 yılında 5.5'lik depremin meydana geldiği Samsat'ta depremzedeler ile bir araya geldi.

Konteyner kentte yaşamlarını sürdüren vatandaşlar ile bayramlaşan vakıf üyeleri, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Vakıf üyeleri, çocuklara da çeşitli hediyeler vererek bayram sevinçlerine sevinç kattı. Depremin yaşandığı 2 Mart 2017 tarihinden itibaren geçen süreye rağmen hala eksikleri bulunan ilçeyi yardımsever vatandaşların unutmamasını temenni eden Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Duran, "Vakıf olarak gücümüzün yettiği her alanda Adıyaman'ın yanında alacaklarını belirtti" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA