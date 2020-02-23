Adıyamanlı üniversite öğrencileri hemşehrileriyle buluştu

23.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:06

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi, "Biz Bir Aileyiz Projesi" kapsamında Adıyamanlı üniversite öğrencileri ile hemşehrilerini bir araya getirdi.

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Hüseyin Duran, tarihi Ulucanlar Müzesi Tesisleri'ndeki etkinlikte, "Biz Bir Aileyiz Projesi"nin önemine vurgu yaparak, vakfın faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Medeniyetin köklü vakıf geleneğini rehber edinen kurumun, bu geleneği Ankara Şubesi ile sürdürdüğünü belirten Duran, eğitimin farklı alanlarında hayata geçirdikleri projelerle örnek çalışmalar sergilemeye gayret ettiklerini söyledi.

Programa, Adıyamanlılar Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu, Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı (ADVAK) Başkanı Şevket Gürsoy, Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Mahmut Akgün, Anayasa Mahkemesi Başrapörtörü Hamit Yelken, Anayasa Mahkemesi Raportörü Yunus Heper, MEYAD Genel Başkanı İsmail Akgün, gazeteci-yazar Remzi Çayır, avukat Alaaddin Varol, Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri, bürokratlar, işadamları ve bursiyer öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA