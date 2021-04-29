Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı "göz hakkı reyonu" akıma dönüştü!

Adıyaman'da bir esnaf tarafından oluşturulan "ücretsiz göz hakkı reyonu" uygulaması kısa süre içinde bir akıma dönüştü. İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerdeki zincir marketlerde "Ücretsiz göz hakkı reyonu" ile çocukların yüzünü güldürdü.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Adıyaman'da bir esnaf, Ramazan ayına özel tüm şubelerinde "Çocuklar için ücretsiz göz hakkı reyonu" uygulaması başlattı. Uygulama kısa süre içinde pek çok şehirde yaygınlaşarak bir yardım seferberliğine dönüştü.

KISA SÜREDE İYİLİK HAREKETİNE DÖNÜŞTÜ

Bu seferberliğin parçası olmak isteyen birçok işletme de şubelerinde "göz hakkı reyonu" oluşturdu. Çeşit çeşit meyveler, göz hakkı reyonundaki yerini alırken, markete giren çocuklar da meyveler karşısında büyük mutluluk yaşadı. Kısa süre içinde bir iyilik hareketine dönüşen uygulama vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

MARKETLERLE SINIRLI KALMADI

Yalnızca marketlerle sınırlı kalmayan "göz hakkı" uygulaması çarşı pazarda da yerini aldı. Pazar yerleri ve sokaklarda pek çok yardımsever ve gönüllü "İhtiyacı olanlar ücretsiz şekilde alabilir" pankartlı reyonlar oluşturdu.

VATANDAŞLAR SÜREKLİLİĞİNDEN YANA

Çeşit çeşit meyve ve sebze ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunulurken, vatandaşlar uygulamanın yalnızca Ramazan ayı ile sınırlı kalmayarak devam ettirilmesi gerektiği görüşünü savunuyor.