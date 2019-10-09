09.10.2019 18:21

Adıyaman Ziraat Odaları Ankara'da Adıyaman'ın tarım sorunlarını ilgililerle görüştü.



Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı Ankara'da Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil İbrahim Fırat, Yakup Taş olmak üzere Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile pamuk primlerinin arttırılması, henüz ödenmeyen sertifikalı tohum desteklerinin ödenmesi ve diğer sorunları görüştü.



Tarım sorunlarının görüşüldüğü toplantıda Ülkemiz genelinde henüz ödenmeyen sertifikalı tohum desteklerinin yakın süreçte ödeneceğini Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu başkanlara söyledi.



Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, Ankara'da verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu'dan sertifikalı tohum desteklerinin yakında ödeneceği diğer sorunlarımız ile ilgili ise çalışmalar yapıldığı ile ilgili verdiği bilgiler bizleri memnun etmiştir. Başta tarım olmak üzere ilimiz ile ilgili tüm sorunların takipçisiyiz ve sorunlarımızın çözümü için tam bir ekip ruhu ile çalışıyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA