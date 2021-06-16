Adıyaman Valiliği SYD Vakfı mütevelli heyetine üyeler seçildi
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Adıyaman Valiliği SYD Vakfı mütevelli heyetine üyeler seçildi

Adıyaman Valiliği SYD Vakfı mütevelli heyetine üyeler seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetine sivil toplum kuruluşlarından üye seçimi yapıldı.

Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetine sivil toplum kuruluşlarından üye seçimi yapıldı.

Adıyaman Valiliği SYD Vakfı mütevelli heyetine girecek olan 2 sivil toplum kuruluşu başkanının seçimi konferans salonunda gerçekleştirildi. SYD Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek Başkanlığında gerçekleşen seçime 4 sivil toplum kuruluşunun başkanı aday oldu.

Kızılay Başkanı Murat Bulut, Gökkuşağı Derneği Başkanı Hüseyin Er, Muhacirler Derneği Başkanı Mehmet durur, İnsani Yardım Vakfı Başkanı Halit Tekbaş aday oldu.

Sivil toplum kuruluşu başkanlarının oy kullandığı seçimde Kızılay Başkanı Murat Bulut ve İnsani Yardım Vakfı Başkanı Halit Tekbaş en çok oyu alarak mütevelli heyetine seçildi.

Seçim sonrası tüm adaylar kısa bir konuşma yaparak, seçimin hayırlı olması dileklerinde bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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