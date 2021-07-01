Adıyaman Ülkü Ocaklarında Başkan değişti

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığında Taha Şahin görevi Murat Altın'a devretti.

Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığında Taha Şahin görevi Murat Altın'a devretti.

Adıyaman Ülkü Ocakları il başkanlığında gerçekleştirilen devir teslim törenine Ülkü Ocakları Genel başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım katıldı. Yaklaşık 3,5 yıldır İl Ocak Başkanlığı görevimi yürüten Taha Şahin'in yerine Mustafa Altın getirildi. Türk Bayrağına sarılan Kuran-ı Kerim'in öpülerek verilmesiyle devir gerçekleşti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, yaptığı açıklamada, "Dünyaya Müslüman olarak gözlerini açan benim için en büyük ikinci hamd ve saadet vesilesi hiç şüphe yok ki bir Türk Milliyetçisi,Ülkücü olabilmektir. Hz. Peygamberin (S.A.V) sancağını taşıyan ülkücüler; Türk milletinin davasının neferleridir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin deyimiyle ifade edecek olursak yaşı Türklüğün yaşıyla eşit olan bu dava; Kızılelma'yı, İlay-ı Kelimetullahı hedeflemektedir. Bu davanın karargahı da Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi'dir.

Bizler; henüz çocuk yaştayken Ülkü Ocakları ile tanışıp Ülkücü Hareket'e dahil olduk. Hamd olsun; bugüne kadar da Adıyaman şehrimiz noktasında Ülkü Ocaklarımızın her kademesinde vazifede bulunmak bana nasip oldu. Bir teşkilat mensubu olarak girdiğim ocakta, Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanlığı vazifesini elimden geldiğince layıkıyla yapmaya gayret ettim.

Yaptığımız tüm çalışmalarda gayemiz yalnızca Hakk'ın rızasını kazanmak olmuştur. Bir başarı varsa İl Ocak Yönetimime bir kusur varsa da şahsıma aittir. Devraldığım bu kutlu bayrağı devretme zamanım gelmiştir. Canım pahasına mücadele ettiğim bu bayrak, inşallah daha da ileriye taşınacaktır. Ben de bir Ülkücü olarak; Ocak Başkanım başta olmak üzere Ülkü Ocakları Genel Başkanımızın ve Liderimizin emrinde olmaya devam edeceğim.

Bu vesileyle, birlikte çalıştığımız Genel Başkanlarımız ve İl Ocak Başkanlarımıza, ilçe Ocak Başkanlarımıza, Belediye Başkanımıza ve MHP İl Başkanımıza ve bizleri mahçup etmeyen bütün Ülküdaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Herkesten haklarını helal etmesini diliyor, varsa hakkımı helal ediyorum. Makamlar ve kişiler geçicidir. Aslolan davadır. Emin ellerde olan davamız Kızılelma'ya yürürken, bundan sonra da bir nefer olarak gece gündüz çalışmaya devam edeceğim" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı