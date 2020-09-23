Avrupa Spor Haftası etkinliği başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de gerçekleştirildi.

Adıyaman'da Sümerevler Mahallesi Atletizm Pisti'nde düzenlenen etkinlikte çok sayıda sporcu gösteriler gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Spor Haftası'nın Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlendiğini söyledi.

Sağlık ve sporun önemini belirten Keleş, "23-30 Eylül tarihlerinde ilimizde çeşitli spor etkinlikleri düzenlemekteyiz. Buradaki amacımız, spor yapmak, sağlık ve spor farklındalığı yaratmaktır. Avrupa Spor Haftası'nı ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlamaktayız." diye konuştu.

Atletizm sporcusu Pınar Işık ise spor yapmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, sağlıklı bir yaşam için herkesi spor yapmaya davet ettiğini dile getirdi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Yunus Kızılgüneş, antrenörler, sporcu ve aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül