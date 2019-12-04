Adıyaman polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı
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Adıyaman polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtıAdıyaman'da, inşaata giren hırsızlar, polisi görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı.

04.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:46
Adıyaman polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

'da, inşaata giren hırsızlar, polisi görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlik il Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu inşaatında kimliği belirsiz kişileri gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler, çaldıkları demirleri bırakarak kaçtı. Polis ekipleri inşaatta inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)

Kaynak: DHA

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: Adıyaman polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı
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