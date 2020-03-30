ADIYAMAN Otomobillere çarpan motosikletin sürücü yaralandı
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Gölbaşı, Mara, Güncel

ADIYAMAN Otomobillere çarpan motosikletin sürücü yaralandı

Otomobillere çarpan motosikletin sürücü yaralandıADIYAMAN'da, kontrolünü kaybettiği motosikleti ile park halindeki 2 otomobile çarpan Hüseyin Özçelebi, yaralandı.

30.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:13
ADIYAMAN Otomobillere çarpan motosikletin sürücü yaralandı

Otomobillere çarpan motosikletin sürücü yaralandı

ADIYAMAN'da, kontrolünü kaybettiği motosikleti ile park halindeki 2 otomobile çarpan Hüseyin Özçelebi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde ilerleyen Hüseyin Özçelebi, kullandığı 02 BG 073 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak yaralanan Özçelebi; çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN Otomobillere çarpan motosikletin sürücü yaralandı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ADIYAMAN Otomobillere çarpan motosikletin sürücü yaralandı

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