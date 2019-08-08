ADIYAMAN OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 2 YARALI

08.08.2019 13:46

ADIYAMAN'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akbay'ın kullandığı 07 FTP 06 plakalı otomobil ile Mustafa Karadağ idaresindeki 02 HL 159 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Mehmet Akbay ve Mustafa Karadağ yaralandı.Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA