Adıyaman merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 6 gözaltı

06.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:38

Adıyaman merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, aralarında askeri öğrenci sorumlusu ve Bylock kullanıcılarının da bulunduğu 2'si kadın 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.D, M.Ö, A.Ş. E, O.Y, İ. B. ve Ö.G. adlı zanlılar gözaltına alındı.

Zanlılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Bu arada, diğer üç zanlının ise yurt dışında olduğu ve yakalanmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA