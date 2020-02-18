Adıyaman merkezli 4 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 3 gözaltı
Haberler » Güncel » Adıyaman merkezli 4 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 3 gözaltı - Haber

Adıyaman merkezli 4 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 3 gözaltı

Adıyaman merkezli 4 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

18.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:54
Adıyaman merkezli 4 ilde komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 3 gözaltı

merkezli 4 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, öncesinde edinerek sınavda usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman, Hatay, Mersin ve Niğde'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı D.Ç, M.T. ve H.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler