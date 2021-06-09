Adıyaman lise puanları! Adana lise taban puanları 2021 - Adıyaman lise yüzdelik dilimleri

Adana lise puanları 2021 sayfasından Adıyaman lise taban puanları 2021, Adıyaman lise yüzdelik dilimleri ile Kahta, Besni, Gölbaşı, Gerger, Sincik, Çelikhan, Tut ve Samsat'taki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....

10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik dilimler ve dilimleri MEB'den alınmıştır ADIYAMAN LİSE PUANLARI Adıyaman liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 448,1581 1,89 0,08 ADIYAMAN/ MERKEZ/ Altınşehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 420,1351 4,78 1,89 ADIYAMAN/ GÖLBAŞI/ Gölbaşı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 405,2795 6,96 0,78 ADIYAMAN/ BESNİ/ Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 393,325 9,08 1,21 ADIYAMAN/ KAHTA/ Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 390,6482 9,6 2,32 ADIYAMAN/ MERKEZ/ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 390,2032 9,7 2,22 ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 389,5272 9,84 1,91 ADIYAMAN/ KAHTA/ Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 355,8362 17,97 9,67 ADIYAMAN/ GÖLBAŞI/ Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 331,6183 25,36 7,23 ADIYAMAN/ BESNİ/ Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 304,0352 35,5 10 ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 262,0487 55,99 14,75 ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 253,1583 61,25 31,55 ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 238,953 70,32 26,16 ADIYAMAN/ MERKEZ/ Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 184,8026 97,94 24,12