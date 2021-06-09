Adıyaman lise puanları! Adana lise taban puanları 2021 - Adıyaman lise yüzdelik dilimleri
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Adıyaman lise puanları! Adana lise taban puanları 2021 - Adıyaman lise yüzdelik dilimleri

Adıyaman lise puanları! Adana lise taban puanları 2021 - Adıyaman lise yüzdelik dilimleri
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Adana lise puanları 2021 sayfasından Adıyaman lise taban puanları 2021, Adıyaman lise yüzdelik dilimleri ile Kahta, Besni, Gölbaşı, Gerger, Sincik, Çelikhan, Tut ve Samsat'taki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....

10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik dilimler ve dilimleri MEB'den alınmıştır

ADIYAMAN LİSE PUANLARI

Adıyaman liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150448,15811,890,08
ADIYAMAN/ MERKEZ/ Altınşehir Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce210420,13514,781,89
ADIYAMAN/ GÖLBAŞI/ Gölbaşı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120405,27956,960,78
ADIYAMAN/ BESNİ/ Mehmet Akif Ersoy Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150393,3259,081,21
ADIYAMAN/ KAHTA/ Kahta Borsa İstanbul Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150390,64829,62,32
ADIYAMAN/ MERKEZ/ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120390,20329,72,22
ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Anadolu İmam-Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90389,52729,841,91
ADIYAMAN/ KAHTA/ Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136355,836217,979,67
ADIYAMAN/ GÖLBAŞI/ Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60331,618325,367,23
ADIYAMAN/ BESNİ/ Besni Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30304,035235,510
ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30262,048755,9914,75
ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34253,158361,2531,55
ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30238,95370,3226,16
ADIYAMAN/ MERKEZ/ Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34184,802697,9424,12
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Adıyaman lise puanları! Adana lise taban puanları 2021 - Adıyaman lise yüzdelik dilimleri - Haberler
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