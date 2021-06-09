Adıyaman lise puanları! Adana lise taban puanları 2021 - Adıyaman lise yüzdelik dilimleri
Adana lise puanları 2021 sayfasından Adıyaman lise taban puanları 2021, Adıyaman lise yüzdelik dilimleri ile Kahta, Besni, Gölbaşı, Gerger, Sincik, Çelikhan, Tut ve Samsat'taki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz....
10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe son yerleşen öğrencinin puanıdır. Yüzdelik dilimler ve dilimleri MEB'den alınmıştır
ADIYAMAN LİSE PUANLARI
Adıyaman liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|448,1581
|1,89
|0,08
|ADIYAMAN/ MERKEZ/ Altınşehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|420,1351
|4,78
|1,89
|ADIYAMAN/ GÖLBAŞI/ Gölbaşı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|405,2795
|6,96
|0,78
|ADIYAMAN/ BESNİ/ Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|393,325
|9,08
|1,21
|ADIYAMAN/ KAHTA/ Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|390,6482
|9,6
|2,32
|ADIYAMAN/ MERKEZ/ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|390,2032
|9,7
|2,22
|ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|389,5272
|9,84
|1,91
|ADIYAMAN/ KAHTA/ Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|355,8362
|17,97
|9,67
|ADIYAMAN/ GÖLBAŞI/ Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|331,6183
|25,36
|7,23
|ADIYAMAN/ BESNİ/ Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|304,0352
|35,5
|10
|ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|262,0487
|55,99
|14,75
|ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|253,1583
|61,25
|31,55
|ADIYAMAN/ MERKEZ/ Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|238,953
|70,32
|26,16
|ADIYAMAN/ MERKEZ/ Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|184,8026
|97,94
|24,12
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