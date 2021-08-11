Adıyaman 'kuru otlar üstüne' filmi ile tanıtılacak
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Adıyaman 'kuru otlar üstüne' filmi ile tanıtılacak

Adıyaman 'kuru otlar üstüne' filmi ile tanıtılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın girişimleri ile usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru otlar üstüne' filminin çekimleri Adıyaman'da çekilmeye başlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın girişimleri ile usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru otlar üstüne' filminin çekimleri Adıyaman'da çekilmeye başlandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği Ankara temaslarında usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eurimages Fonu'ndan destek aldığı yeni filmi 'Kuru otlar üstüne' çekimlerinin bir bölümü Adıyaman'da başladı.

Çekimleri, Adıyaman'ın tarihi mekanlarından birisi olan Cendere Köprüsü'nde süren film setini ziyaret ederek yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve set ekibiyle sohbet eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ekibe başarılar diledi.

2022 Yılında vizyona girmesi planlanan ve birçok ödüle layık görüleceği öngörülen filmin Adıyaman'ın tanıtımına katkı sunacağını söyleyen Başkan Kılınç, böyle önemli bir eserin Adıyaman'da çekilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederek, "UNESCO tarafından dünyanın 7. harikası olarak kabul edilen 'Altın elma' ödüllü Nemrut Dağı başta olmak üzere onlarca tarihi ve turistik değeri sınırları içerisinde barındıran Adıyaman'ımızın tüm dünya tarafından tanınması için yaptığımız görüşmelerden bir tanesini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmiştik. Usta Yönetmen Nuri Bilge Ceylan başta olmak üzere tüm film setine ve emeği geçenlere ilim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Usta sinemacı Akın Aksu'nun Ebru Ceylan ile birlikte kaleme aldığı ve çekimleri Mart ayında Erzurum'un Karayazı ilçesinde başlayarak, Adıyaman'da devam eden filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu ve Merve Dizdar yer alıyor. Anadolu'nun ücra bir köyünde zorunlu hizmetini yapmakta olan genç öğretmen Samet'in, İstanbul'a atama beklediği karamsar günlerde Nuray ile tanışması sonrası yaşadıklarını anlatan filmin 2022 Cannes Film Festivalini hedefleyebileceği düşünülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman 'kuru otlar üstüne' filmi ile tanıtılacak
Adıyaman 'kuru otlar üstüne' filmi ile tanıtılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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