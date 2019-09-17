Adıyaman kanadı kırık güvercini itfaiye kurtardı

17.09.2019 11:20

Kanadı kırık güvercini itfaiye kurtardı

Adıyaman'da, kullanılmayan bir iş yerinde mahsur kalan ayakları ve kanadı kırık güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gece saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde kullanılmayan işyerinden gelen sesleri duyanlar iş yerine baktıklarında hareket edemeyen güvercin olduğunu gördü. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yeri sahibine ulaşarak kapıyı açtırdı. İtfaiye erleri tarafından alınan güvercin Adıyaman Belediyesi Veteriner hekimliğine götürüldü.

İtfaiye erlerine teşekkür eden Ayşe Turan, Eve doğru gidiyordum boş bir dükkan içerisinde yerde yaralı bir yavru güvercin gördüm itfaiye ekiplerine haber verdim. İtfaiye ekipleri ise iş yeri sahibine ulaşmak için büyük gayret gösterdiler. Yaralı güvercin tedavi olacak çok mutluyum. Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerine çok teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.

Tedaviye alınan güvercinin iki ayağında ve kanadında kırık olduğu öğrenilirken tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: DHA