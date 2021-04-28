ADIYAMAN KAHTA'NIN 4 YÖRESEL ÜRÜNÜ TESCİLLENDİ

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yöresel tatları arasında yer alan 'Kahta Bademi, Kahta Bulgur Pilavı, Kahta Narı ve Kahta Bademli İrmik Helvası' 'kente özgü ürün olarak tescillendi.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde yöresel tatları arasında yer alan 'Kahta Bademi, Kahta Bulgur Pilavı, Kahta Narı ve Kahta Bademli İrmik Helvası' 'kente özgü ürün olarak tescillendi.

Kahta'ya özgü dört ürünün Türk Patent ve Marka Kurumu'nda coğrafi işaret alması ile ilgili Kahta Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Kahta Kaymakamlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Lütfi Başlı ve basın mensupları katıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nda Adıyaman Etsiz Çiğköfte, Adıyaman Besni Üzümü, Adıyaman Tut Dutu, Sincik El Dokuma Halısı ve Çelikhan Tütünü'nden sonra Kahta Bademi, Kahta Bulgur Pilavı, Kahta Narı ve Kahta Bademli İrmik Helvası da yer aldı.

Kahta'ya has 4 ürünün çalışmalar neticesinde coğrafi işaretinin alındığını ifade eden Kaymakam Abdil Koç, "Kahta Kaymakamlığı olarak başlattığımız bir çalışma neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurumuzun sonucunda Kahta'ya has dört ürünümüzün coğrafi işaretini almış bulunmaktayız. Aynı zamanda Adıyaman'da dört ürünü ile coğrafi işaret alan ilk ilçe olduğumuzu da eklemek istiyorum. Ürünlerimize gelecek olursak Kahta Bademi, Kahta Bulgur Pilavı, Kahta Narı ve Kahta Bademli İrmik Helvası olmak üzere dört ürünümüz var. Ürünlerimizin iki tanesi menşe ünvanını değer ikisi de mahreç işareti unvanı aldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı