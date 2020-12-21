Adıyaman'ın neyi meşhur? Adıyaman'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Adıyaman'ın nesi meşhur?
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Adıyaman'ın neyi meşhur? Adıyaman'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Adıyaman'ın nesi meşhur?

21.12.2020 18:06 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:09
Adıyaman'ın neyi meşhur? Adıyaman'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Adıyaman'ın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Adıyaman'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Adıyaman'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Adıyaman'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Adıyaman'ın en meşhur yemekleri, Adıyaman'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Adıyaman'ın neyi meşhurdur, Adıyaman'ın nesi meşhur? Adıyaman'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ADIYAMAN'IN NEYİ MEŞHUR?

Adıyaman ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Adıyaman Tavası
  • Tevenk Sarması
  • Tırşik
  • Topak Helva
  • Burma tatlısı
  • Meyir Çorbası
  • Kavurmalı Hıtap
  • Yarpuzlu Köfte
  • Pirpirim Salatası
  • Şillik (Şıllık) Tatlısı
  • Besni Tavası
  • Buhara Pilavı
  • Parmak Kebap
  • Dövmeç
  • Tene Helvası

Adıyaman'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

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