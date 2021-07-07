Adıyaman geçmişine misafir olacak

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülecek olan ve GAP İdaresi tarafından da desteklenecek olan 'Geçmişine misafir ol' projesinin protokolü imzalandı.

Adıyaman Belediyesi tarafından yürütülecek olan ve GAP İdaresi tarafından da desteklenecek olan 'Geçmişine misafir ol' projesinin protokolü imzalandı.

Adıyaman'ın eski kültürlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan 'Geçmişine misafir ol' projesinin protokolü Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile GAP İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz tarafından imzalandı.

Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan ve proje hakkında kısa bir bilgi veren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman'ın geçmişten gelen tüm kültürel zenginliklerinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak olan projenin Adıyaman Belediyesi tarafından yürütüleceğini ve GAP İdaresi Başkanlığı tarafından da destekleneceğini söyleyerek, "İmzalanan protokol ile Adıyaman'ın nostaljik oyunlarının materyallerinin ve oyuncaklarının bugünün çocukları tarafından da öğrenilmesi amacıyla bir oyuncak üretim atölyesi, yine Adıyaman'ımızın zengin mutfağının herkes tarafından tanınıp, bilinmesi için bir Adıyaman Kültürel Gastronomi Mutfağı atölyesi, çok kıymetli olan Adıyaman halı ve kilim desenlerinin yeni nesil tarafından da öğrenilmesi için halı-kilim atölyesi ile elde edilen ürünlerin satışının yapılacağı Adıyaman Kültürel Ürünler Sergi ve Satış Merkezi kurulacak. 'Geçmişine misafir ol' adını verdiğimiz bu proje ile Adıyaman'ımızın tüm zenginlikleri yaşatılmaya çalışılacak. Toplam süresi 12 ay olarak belirlenen projenin toplam bütçesi ise 875 bin TL olarak belirlendi. Bu bütçenin 700 bin TL'si GAP İdaresi tarafından karşılanacak" dedi.

Nostaljik oyunların materyallerinin ve oyuncakların üretildiği atölyenin kurulması sağlanarak bugünün çocuklarına eski Adıyaman oyunlarını tanıma olanağı sağlanacaktır. Ayrıca yöreye has lezzet tadımlarının yapılacağı, günübirlik gastronomi workshopların yapılacağı Kültürel Gastronomi Mutfağı Atölyenin kurulması amaçlanmaktadır. Yapılacak olan somut ve soyut kültüre ait envanterlerin kültürel ürünlerin sergilenmesi, perakende ve internet üzerinden satışların yapılması sağlanarak yerel halka ekonomik bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Böylelikle gelen turistlerin deneyimsel turizmi yaşayabileceği bir alan oluşturulmak genel amacımızdır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile GAP İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz karşılıklı olarak protokolü imzaladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı