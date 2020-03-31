Adıyaman "Evde kal" çağrısına uyuyor Drone ile kent merkezinden görüntüler Sümer Meydanı ve çevresi Adıyaman Kalesi ve çevresi Boş cadde, sokak ve parklar Kaldırımdaki güvercinler ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.

Drone ile kent merkezinden görüntüler Sümer Meydanı ve çevresi Adıyaman Kalesi ve çevresi Boş cadde, sokak ve parklar Kaldırımdaki güvercinler ADIYAMAN - Adıyaman'da vatandaşların büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi. Kaynak: AA