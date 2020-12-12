Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

12.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:18
Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AA'nın

Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ergüder, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi ve eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", sporda Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada" başlıklı fotoğraflarını seçen Ergüder, haber kategorisinde ise Doğukan Keskinkılınç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı" karesine oy verdi.

Emniyet Müdürü Ergüder, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve hepsini çok beğendiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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