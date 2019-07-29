Adıyaman'da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Ekici idaresindeki 02 BB 210 plakalı otomobil, Siteler Mahallesi Kavi Caddesi'nde Cengiz Durmuş idaresindeki 02 AAG 594 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ramazan Mert, Emircan ve Elif Ekici yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA