Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Kaymak idaresindeki 27 VK 063 plakalı otomobil ile arkadan gelen Osman Oğuzhan idaresindeki 44 BJ 963 plakalı otomobil, Adıyaman Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yakınında çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan Fatma Özgan, Gafura Atlıhan, Perizade Atlıhan ve Özlem Gezici yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.