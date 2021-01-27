Adıyaman'da tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adıyaman'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Adıyaman, Malatya, Kahta, Besni, Gölbaşı, Pazarcık, Doğanşehir, Bozova ve Hilvan ilçelerinde 41 kişiyi tefecilik yaparak mağdur ettiği bilgisi aldı.

Ekipler, Samsat ilçesinde yaptıkları operasyonda şüpheli A.B'yi gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül