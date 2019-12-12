Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)
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Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Adıyaman'da tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan A. Y., T. D. ve M. A., emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi.

12.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 22:46
Adıyaman'da tefeci operasyonu: 3 gözaltı (2)

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

'da tefecilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan A. Y., T. D. ve M. A., emniyetteki sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A. Y. ve T. D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,  

 


Kaynak: DHA
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