Adıyaman'da taziye evinde yangın
Adıyaman'da bir taziye evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
07.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:14
Adıyaman'da bir taziye evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'ndeki taziye evinin bodrum katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangın sonrası taziye evinde hasar oluştu.
Kaynak: AA