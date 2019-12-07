Adıyaman'da taziye evinde yangın
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Adıyaman'da taziye evinde yangın

Adıyaman'da bir taziye evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:14
Adıyaman'da taziye evinde yangın

'da bir taziye evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 'ndeki taziye evinin bodrum katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sonrası taziye evinde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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