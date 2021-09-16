Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da, motosikletiyle park halindeki otomobile çarparak yola savrulan genç ağır yaralandı.

Adıyaman'da, motosikletiyle park halindeki otomobile çarparak yola savrulan genç ağır yaralandı.

Serhat Gazi T. (18) idaresindeki 02 AAY 460 plakalı motosiklet, 2'nci çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 38 JY 198 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adıyaman'da park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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