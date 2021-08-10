Adıyaman'da, pandemi döneminde elektrik tüketimi arttı
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Adıyaman'da, pandemi döneminde elektrik tüketimi arttı

Adıyaman'da, pandemi döneminde elektrik tüketimi arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adıyaman Temsilciliği tarafından açıklanan raporda pandemi döneminde Adıyaman'da elektrik tüketiminde yüzde 6,01 artış sağlandığı açıklandı.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Adıyaman Temsilciliği tarafından açıklanan raporda pandemi döneminde Adıyaman'da elektrik tüketiminde yüzde 6,01 artış sağlandığı açıklandı.

EMO Adıyaman Temsilcisi Mustafa Öztürk, 2019 ve pandemi yılı 2020 yılı karşılaştırılarak ülkemizde bir önceki yıla göre faturalanan elektrik tüketiminde yüzde 1,67 artış görülmesine karşın, Adıyaman'ın bir önceki yıla göre elektrik tüketiminde yüzde 6,01 artış gerçekleştiğini söyledi.

EMO Adıyaman Temsilcisi Öztürk, "EPDK tarafından Elektrik Piyasası 2020 Yılı Gelişim Raporu'nda 2020 yılının elektrik tüketimlerini açıkladı. 2019 ve pandemi yılı 2020 yılı karşılaştırıldığında ülkemizde bir önceki yıla göre faturalanan elektrik tüketiminde yüzde 1,67 artış görülmesine karşın Adıyaman bir önceki yıla göre elektrik tüketiminde yüzde 6,01 artış gerçekleşmiştir. Ülkemizde en yüksek faturalanan elektrik tüketimi İstanbul'da gerçekleşmiş olup, İstanbul'dan sonra İzmir, Ankara, Bursa, Kocaeli, Gaziantep gelmektedir. Adıyaman faturalanan elektrik tüketimi bakımından 1 milyon 200 bin 930 MWh ile 39. sırada yer almaktadır. Sektörel olarak bakıldığında faturalanan elektrik tüketiminde sanayide yüzde 39,82 artış, meskenlerde yüzde 41,13 düşüş, ticari abonelerde yüzde 30,39 artış, tarımsal sulamada yüzde 206,55 artış, bulvar, cadde, sokak aydınlatmalarında ise yüzde 7,34 artış gerçekleşmiştir. Adıyaman'ın büyük oranı güneş enerji santrallerinden oluşan, lisansız 111,98 MW kurulu gücü ile ülke genelinde 23. sıra ile yüzde 1,64 paya sahip durumdadır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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