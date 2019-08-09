Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi öldü

09.08.2019 11:00

Adıyaman'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Sait Şaşmaz idaresindeki 02 BG 156 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Can Özbey'e (75) çarptı.

Ağır yaralanan Özbey, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özbey'in cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA