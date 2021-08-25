Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aksoy yönetimindeki 06 RHG 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mahmut Aksoy, Güllü Aksoy, Taylan Alevli ve Ali Aksoy yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan