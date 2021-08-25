Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aksoy yönetimindeki 06 RHG 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan Mahmut Aksoy, Güllü Aksoy, Taylan Alevli  ve Ali Aksoy yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan

Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Son dakika: Otomobil, 200 metrelik uçurma devrildi: 3 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Düm Tek Tek Mesut Akusta Burcu Biricik
Spor Ali Koç Gervinho Arda Güler Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Adıyaman'da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 00:21:56. #1.15#

title