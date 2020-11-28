Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı

28.11.2020 16:44 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:48
Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Bilgiç yönetimindeki 02 AAU 702 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Ters dönen otomobilin içerisinde bulunan Mehmet Bilgiç, Ayşe Bilgiç, Yağmur Bilgiç ve Mustafa Bilgiiç yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor

Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

İlgili Haberler

Adıyaman'da kamyon devrildi; sürücü öldü, kardeşi yaralı
Adıyaman'da kamyon devrildi; sürücü öldü, kardeşi yaralı
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı
Siverek'te otomobil devrildi: 3 yaralı
Siverek'te otomobil devrildi: 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Hadise Demet Akalın Burcu Esmersoy İbrahim Büyükak
Spor Samatta Ozan Tufan Sergen Yalçın Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Kaza İran İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da otomobil devrildi: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 16:48:35. #1.15#
title