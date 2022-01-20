Son dakika yapılan açıklamaya göre bazı illerimizde yarın okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Adıyaman'da okullar tatil mi? Yarın 21 Ocak Cuma Adıyaman'da okullar tatil mi ilan edildi? Yarın Adıyaman'da okul var mı? merak etti. Peki, Adıyaman'da 21 Ocak tatil mi olacak? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Bu kapsamda; Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Rize, Şırnak, Bingöl, Artvin ve Hakkari'de 21 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi. Peki, yarın Adıyaman'da okullar tatil mi? Yarın 21 Ocak Cuma Adıyaman'da okullar tatil mi ilan edildi? Yarın Adıyaman'da okul var mı?

YARIN ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Önceki akşam sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar veren Adıyaman Valiliği, bugün eğitim ile ilgili yeni bir karar aldı. Salı ve Çarşamba günü tüm ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği açıklandı. Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, 18/01/2022 Salı ve 19/01/2022 Çarşamba günleri, Valiliğimiz kararıyla Adıyaman il genelinde (ilçelerimiz dahil) eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? (21 OCAK CUMA 2022)

Ülkemizi hafta başından itibaren etkisi altına alan kar yağışı etkisini giderek artırırken illerden tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu kapsamda; Adıyaman, Elazığ, Kahramanmaraş, Rize, Şırnak, Bingöl, Artvin ve Hakkari'de 21 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi.

21 Ocak Cuma okulların tatil olduğu iller:

- Adıyaman

- Elazığ

- Kahramanmaraş

- Rize

- Şırnak

- Bingöl

- Artvin

- Hakkari

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