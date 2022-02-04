ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler
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ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADIYAMAN'da, park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

ADIYAMAN'da, park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık şüphelisi ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, gece geç saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Kara, park halindeki 02 FY 733 plakalı motosikletin çalındığını fark edince, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İncelemede, motosikleti çalan şüphelinin M.K. olduğu tespit edildi. Çalışma başlatan polis, bir süre sonra kent merkezinde fark ettiği şüpheliyi, kısa takip sonucu yakaladı. Gözaltına alınan M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, motosiklet ise sahibine teslim edildi.

ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

ADIYAMAN'DA, MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Mahmut Kara, Hırsızlık, Polis, Güncel, Haber

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