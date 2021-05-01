Adıyaman'da "milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri" bulundu
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Adıyaman'da "milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri" bulundu

İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ - Haberler | Güncel

Adıyaman'da "milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri" bulundu En az 66 milyon yıllık olan balık dişleri ilk gün ki gibi parlaklığını koruyor Adıyaman'da, milyonlarca yıl öncesinde yaşamış olduğu tahmin edilen çeşitli balık türlerine ait çok sayıda diş fosili bulundu.

Adıyaman'da "milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri" bulundu

En az 66 milyon yıllık olan balık dişleri ilk gün ki gibi parlaklığını koruyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da, milyonlarca yıl öncesinde yaşamış olduğu tahmin edilen çeşitli balık türlerine ait çok sayıda diş fosili bulundu.

Adıyaman merkez Karadağ Mevkiinde bilimsel çalışmalara yeni bir yön verecek olan fosiller tespit edildi. Çeşitli balık türlerine ait olduğu belirlenen, 66 ile 72 milyon yıl öncesine ait dişler bulundu. Onlarca balık dişi, canlı balık dişlerindeki gibi parlaklığını koruyor. Milyonlarca yıl geçmesine rağmen günümüze kadar gelen balık dişleri bilim dünyasını heyecanlandırdı.

Kayaçlara meraklı bir vatandaşın doğa yürüyüşü esnasında fark ettiği fosil balık dişleri, Adıyaman Müze Müdürlüğüne bildirildi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, fosillerin görüldüğü bölgede incelemede bulundu. İlk etapta Eosen ve Üstkretasa dönemine ait olduğu tahmin edildi.

Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından 10'a yakın balık dişi incelenmek üzere İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümünden Prof. Dr. Ercan Özcan'a gönderildi. Laboratuvarlarda yapılan analiz sonrasında dişlerin Maastrihtiyen dönemine yani 66-72 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. Kaya parçalarında ayrıca orbıtoıdes, omphalocyclus ve loftusıa fosıllerinin olduğu tespit edildi.

Tarihi yapılarının yanında son günlerde fosiller ile de adından söz ettiren Adıyaman'da, daha önce Tut ilçesi Hacı Muhammet Dağında geçtiğimiz yıl yaklaşık 5 hektarlık alanda milyonlarca deniz canlısı fosili ortaya çıkmıştı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Adıyaman il sınırları Karadağ Mevkiinde yapmış olduğumuz araştırmalarda nimulites ve balık dişlerine ait fosiller görüldü. Bu fosillerde, Adıyaman'da ki diğer fosillerden farklı olarak balık dişlerini görmekteyiz. Bu balık dişleri sanki ilk günkü gibi karşımıza çıkıyor. Parlak ve yassı bir şekildedir" dedi.

Mehmet Turan isimli vatandaş ise, "Kayaların arasında balık dişlerinin fosil şeklinde ortaya çıkması Adıyaman'ın tarihi olarak ne kadar çok eskiye dayandığını gösteriyor. Bu balık dişleri bizi çok heyecanlandırdı ve ilgimizi çekti" diye konuştu.

Adıyaman'da 'milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri' bulundu
Adıyaman'da 'milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri' bulundu
Adıyaman'da 'milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri' bulundu
Adıyaman'da 'milyonlarca yıl öncesine ait balık dişleri' bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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