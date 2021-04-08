Adıyaman'da milli eğitim personeline ilk yardım eğitimi verildi
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Adıyaman'da milli eğitim personeline ilk yardım eğitimi verildi

Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel
Adıyaman'da milli eğitim personeline ilk yardım eğitimi verildi

Adıyaman'da İlk Yardım Eğitimi Seferberliği Projesi kapsamında Adıyaman ve ilçelerinde eğitim veriliyor.

Adıyaman'da İlk Yardım Eğitimi Seferberliği Projesi kapsamında Adıyaman ve ilçelerinde eğitim veriliyor.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Besni ilçesinde bulunan okullarda görev alan 100 öğretmene uygulamalı olarak ilk yardım eğitimi verildi.

Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen kurslara Kaymakam Nazlı Demir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel de katılarak İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Ayşe Taşar'dan bilgi aldı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda ilk yardım eğitiminin verilmesi ve öneminin anlatılmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yerinde ve doğru bir şekilde yapılan ilk yardım müdahalesi hayat kurtarır. Eğitim faaliyetini yürüten tüm ilk yardım eğitmenlerimize ve kursiyer öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Toplumun her kesiminden vatandaşımızın bu eğitimi alarak bilinçlenmesi sağlanmalıdır. Bu eğitimlerin birçok okulumuzda ve hayatın her alanında amacına ulaştığına şahit olmaktayız. Bu düşüncelerle kursa katılan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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