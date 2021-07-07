Adıyaman'da mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma aldı
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Adıyaman'da mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma aldı

Adıyaman'da mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma aldı
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Besni ilçesinde mezun olan 42 mesleki eğitim merkezi kursiyeri, diplomalarını aldı.

Besni ilçesinde mezun olan 42 mesleki eğitim merkezi kursiyeri, diplomalarını aldı.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Besni Mesleki Eğitim Merkezinden mezun olan 42 kursiyer, öğrenci diploma sevinci yaşadı.

Kaymakam Nazlı Demir, gazetecilere, çırak, kalfa ve usta ilişkisinin önemine işaret etti.

Küçük esnafın ekonomi açısından önemli bir unsur olduğunu anlatan Demir, "Küçük esnaf bu memleketin can damarıdır. Bu can damarını kurutmayalım. Her ne kadar kapitalist şirketler gittikçe yaygın hale gelmeye başlasa da netice bizler de dönüp dolaşıp sanayideki bir oto tamircinin kapısını çalışıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mesleki Eğitim Merkezinden mezun olan kursiyer öğrencilere diplomaları verildi.

Adıyaman'da mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma aldı
Adıyaman'da mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma aldı
Adıyaman'da mesleki eğitim merkezi öğrencileri diploma aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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