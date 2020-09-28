Adıyaman'da Kovid-19 tedbirleri denetimi artırıldı

Adıyaman'da yeni tip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetiminin arttırıldığı açıklandı.

Adıyaman'da yeni tip yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetiminin arttırıldığı açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını nedeniyle hastalanan veya hastalarla olan teması sebebiyle karantinaya alınan vatandaşlar karantina süresince ikametleri dışına çıkmamalıdır. Karantina kurallarına uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanarak zorunlu olarak karantina yurtlarına yerleştirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Adıyaman Belediyesi ise Kovid-19 tedbirleri denetimleri kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin canla başla mücadele ettiği belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin, esnafa, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlattığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül