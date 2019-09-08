Adıyaman'da Kerbela Şehitleri anıldı

08.09.2019 18:36

Adıyaman İmam Hüseyin Kültür Derneği tarafından Kerbela'da şehit edilen Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile 72 arkadaşının anma etkinliği çerçevesinde program düzenlendi.



Demokrasi Parkı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programa binlerce kişi yoğun ilgi gösterdi. Dernek üyeleri tarafından Kerbela olayının canlandırılması esnasında programa katılan katılımcılar gözyaşlarını tutamadı. Ağıtların yakıldığı gözyaşlarının sel olduğu anma töreninde bir konuşma yapan Adıyaman İmam Hüseyin Kültür Derneği Başkanı Hüseyin Alagöz, "Bugün Hazreti Hüseyin ve şehitlerinin şehit olduğu aşure günüdür, yas günüdür, matem günüdür. Biliyorsunuz yezit ve yandaşları tarafından Kerbela'da susuz bir şekilde hunharca Hazreti Hüseyin ve arkadaşları şehit edildi. Bizlerde bugünde onları anıyoruz. İmam Hüseyin Kültür Derneği olarak böyle bir program düzenledik" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından aşure dağıtımına geçildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA