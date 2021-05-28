Adıyaman'da keklik sürüsü kazaya neden oldu
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Adıyaman'da keklik sürüsü kazaya neden oldu

Adıyaman'da keklik sürüsü kazaya neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yoldan geçen keklik sürüsüne çarpmak istemeyen ototmobil şarampole yuvarlandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yoldan geçen keklik sürüsüne çarpmak istemeyen ototmobil şarampole yuvarlandı.

Kaza, Kahta-Adıyaman yolu üzeri 6. kilometrede meydana geldi. Kahta'dan Adıyaman istikametine doğru seyir halinde olan Muhammed Poyraz yönetimindeki 16 ALC 743 plakalı Dacia marka hafif ticari araç karşıdan karşıya geçmekte olan keklik sürüsü gördü. Keklik sürüsüne çarpmamak için ani fren yaptı.

Aniden duran aracın arkasından aynı yönden gelen Abuzer Burak Cevizci yönetimindeki 02 HE 050 plakalı Fort markalı otomobilin sürücüsü çarpmamak için direksiyon çevirince yoldan çakıp takla attıktan sonra durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Abuzer Burak Cevizci yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı Abuzer Burak Cevizci'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Abuzer Burak Cevizci'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ADIYAMAN

Adıyaman'da keklik sürüsü kazaya neden oldu
Adıyaman'da keklik sürüsü kazaya neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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