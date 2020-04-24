Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban öldü
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Mehmet Güneş, Adıyaman, Sincik, Güncel, Haber

Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban öldü

Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban öldüADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, koyun otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen çoban Mehmet Güneş (30), hayatını kaybetti.

24.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:40
Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban öldü

Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban öldü

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, koyun otlatırken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen çoban Mehmet Güneş (30), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Aksu köyü Gevrik mezrasında meydana geldi. Çobanlık yapan Mehmet Güneş koyunlarını otlatmak için gittiği dağlık alanda iddiaya göre dengesini kaybederen kayalıklardan düştü. Güneş'in düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güneş'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Güneş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Adıyaman'da kayalıklardan düşen çoban öldü

Kaynak: DHA

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