Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı
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Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı -Adıyaman'da kapalı olan yol kalmadı Adıyaman'da tütün eylemleri dolayısıyla kapalı olan yol, il protokolünün ikna çabaları neticesinde 12 saat sonra açıldı.

Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı

-Adıyaman'da kapalı olan yol kalmadı

ADIYAMAN - Adıyaman'da tütün eylemleri dolayısıyla kapalı olan yol, il protokolünün ikna çabaları neticesinde 12 saat sonra açıldı.

İki yıldan beri ertelenen ve 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu protesto eden Adıyaman'ın kıyılmış tütün üreticisi ve satıcıları sabah saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolu 15. kilometresini trafiğe kapatmıştı. Araçlarla kapatılan yolun açılması için il protokolü tarafından vatandaşlar ikna edilmeye çalışılmıştı. Adıyaman-Kahta karayolunda yapılan eylemler esnasında Adıyaman-Şanlıurfa, Adıyaman- Gölbaşı ve Adıyaman-Malatya karayolları da yine vatandaşlar tarafından trafiğe kapatılmıştı. İl protokolünün yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Adıyaman-Şanlıurfa karayolu ile Adıyaman-Gölbaşı karayolu kapatıldıktan birkaç saat sonra yeniden trafiğe açılmıştı. Adıyaman-Kahta karayolunda yapılan eylemler esnasında 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman-Kahta karayoluna gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, burada vatandaşlarla konuştu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği eylem yerinde yapılan görüşmeler sonrasında vatandaşlar, Adıyaman-Kahta karayolu ile Adıyaman-Malatya karayolunu trafiğe açtı. Vatandaşların olay yerinden araçlarıyla birlikte ayrılması sonrası yol 12 saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı
Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı
Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı
Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı
Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı
Adıyaman'da kapalı olan yol 12 saat sonra açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir

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