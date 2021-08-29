Adıyaman'da kamyon şarampole devrildi: 3 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.
Ali Taş idaresindeki 63 ABV 177 plakalı kamyon, Nemrut Dağı, Arsemia yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Suriye uyruklu Abdo Elabbas ve Vail Muco yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya