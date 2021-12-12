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İş makinesiyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

İş makinesiyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

kaza yeri görüntüsü Adıyaman'da iş makinesiyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

ADIYAMAN (AA) - kaza yeri görüntüsü Adıyaman'da iş makinesiyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Hamza Can idaresindeki 34 GT 4577 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen iş makinesi Kahta-Adıyaman kara yolunun 2'nci kilometresinde çarpıştı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

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