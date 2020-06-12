Adıyaman'da iş makinası ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
12.06.2020 03:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 03:22
Adıyaman'da iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bekir Kopan yönetimindeki 63 ABG 328 plakalı otomobil, Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü'nde Davut Sever idaresindeki iş makinesi ile çarpıştı.
Kazada sürücü Kopan ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA