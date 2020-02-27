Adıyaman'da iki grup kavga etti, 3 kişi yaralandı
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Adıyaman'da iki grup kavga etti, 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki grup kavga etti, 3 kişi yaralandıADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı.

27.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:48
Adıyaman'da iki grup kavga etti, 3 kişi yaralandı

'da iki grup etti, 3 kişi yaralandı

ADIYAMAN'da, 2 grup arasında çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı.

'nde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis, kavgaya karışanları biber gazı sıkarak, etkisiz hale getirdi.

Kavgada yaralanan A.C., Y.Ö. ve M.A., ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınanların sayısı açıklanmadı.

Kaynak: DHA

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